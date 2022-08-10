Украина нанесла удар по белорусскому Гомелю

Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.

Сообщется, что это аэродром военного назначения, переданный Минском в полное пользование Российской Федерации. Как сообщают местные журналисты, всего было видно четыре вспышки за десять минут. Есть информация, что это работают системы ПВО.

Вся информация по взрывам и их источнику на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что Киев забеспокоился из-за того, что в Белоруссию на учения прибыли иностранные участники, в том числе и из России.