Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.
Сообщется, что это аэродром военного назначения, переданный Минском в полное пользование Российской Федерации. Как сообщают местные журналисты, всего было видно четыре вспышки за десять минут. Есть информация, что это работают системы ПВО.
Вся информация по взрывам и их источнику на данный момент уточняется.
Ранее сообщалось, что Киев забеспокоился из-за того, что в Белоруссию на учения прибыли иностранные участники, в том числе и из России.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.