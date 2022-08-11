Штаб украинских вооруженных формирований был эвакуирован из Артёмовска, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Передислокация коснулась офицеров управления, начальников служб и командного состава, добавил он. Как гласят данные разведки, отныне штаб ВСУ на авдеевском направлении будет располагаться в защищенном пункте, находящимся в Краматорске.
Ранее украинский Генштаб сообщал, что союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР не только установили полный контроль над занятыми территориями Донбасса, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, но и ведут активное наступление. По всей линии соприкосновения союзники обстреливают позиции боевиков из реактивной, ствольной артиллерии и танков.
По словам российского военного эксперта Бориса Рожина, оборона противника на авдеевском направлении "трещит по швам".
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