Марочко: Киев готовится к сдаче Артёмовска, штаб ВСУ перевели в Краматорск

Штаб украинских вооруженных формирований был эвакуирован из Артёмовска, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Передислокация коснулась офицеров управления, начальников служб и командного состава, добавил он. Как гласят данные разведки, отныне штаб ВСУ на авдеевском направлении будет располагаться в защищенном пункте, находящимся в Краматорске.

Ранее украинский Генштаб сообщал, что союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР не только установили полный контроль над занятыми территориями Донбасса, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, но и ведут активное наступление. По всей линии соприкосновения союзники обстреливают позиции боевиков из реактивной, ствольной артиллерии и танков.

По словам российского военного эксперта Бориса Рожина, оборона противника на авдеевском направлении "трещит по швам".