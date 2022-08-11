Борис Рожин: оборона противника на Авдеевском направлении трещит по швам

Ополченцы 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР продолжают ликвидацию опорных пунктов украинских боевиков в авдеевском укрепрайоне.

"Оборона противника на Авдеевском направлении трещит по швам", — рассказал российский военный эксперт Борис Рожин.

С помощью 100-мм пушек МТ-12 "Рапира" бойцы ломают оборонительные сооружения националистов, что позволяет штурмовым подразделениям планомерно продвигаться вперед. Именно из Авдеевки националисты обстреливают артиллерией мирные города Донбасса.

Накануне начмед 56-ой бригады ВСУ Анна Корницкая опубликовала в соцсетях панический пост, где рассказала, что украинская пехота "гибнет пачками". Артиллерия боевиков не может справиться с наступающими союзниками, позволяя российским танкам прямой наводкой расстреливать укрепления националистов.