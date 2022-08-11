Ополченцы 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР продолжают ликвидацию опорных пунктов украинских боевиков в авдеевском укрепрайоне.
"Оборона противника на Авдеевском направлении трещит по швам", — рассказал российский военный эксперт Борис Рожин.
С помощью 100-мм пушек МТ-12 "Рапира" бойцы ломают оборонительные сооружения националистов, что позволяет штурмовым подразделениям планомерно продвигаться вперед. Именно из Авдеевки националисты обстреливают артиллерией мирные города Донбасса.
Накануне начмед 56-ой бригады ВСУ Анна Корницкая опубликовала в соцсетях панический пост, где рассказала, что украинская пехота "гибнет пачками". Артиллерия боевиков не может справиться с наступающими союзниками, позволяя российским танкам прямой наводкой расстреливать укрепления националистов.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.