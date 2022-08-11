Киевская власть использует различные провокации и обстрел Запорожской АЭС, чтобы повысить риск эскалации конфликта в Донбассе.
Об этом сообщил член главного комитета правительства Запорожской области Владимир Рогов.
"Провокации будут усиливаться, углубляться и ускоряться, именно для того, чтобы поднять ставки противостояния”, — цитирует политика ТАСС.
По его словам, главная цель этих действий Киева — отвлечь внимание общественности от неудач украинских националистов на линии фронта.
Ещё одна цель — попытаться замедлить наступление объединённой армии освобождения, подчеркнул Рогов.
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