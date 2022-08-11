Киев повышает ставки в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте

Киевская власть использует различные провокации и обстрел Запорожской АЭС, чтобы повысить риск эскалации конфликта в Донбассе.

Об этом сообщил член главного комитета правительства Запорожской области Владимир Рогов.

"Провокации будут усиливаться, углубляться и ускоряться, именно для того, чтобы поднять ставки противостояния”, — цитирует политика ТАСС.

По его словам, главная цель этих действий Киева — отвлечь внимание общественности от неудач украинских националистов на линии фронта.

Ещё одна цель — попытаться замедлить наступление объединённой армии освобождения, подчеркнул Рогов.