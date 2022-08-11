Баранец: ВСУ хотят устроить "шоу" с прорывом на территорию России

К информации военного корреспондента Евгения Поддубного о том, что ВСУ накапливают в районе Харькова значительное количество живой силы, стоит отнестись очень серьёзно. Не исключено, что украинские боевики попытаются прорваться на российскую территорию. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

Украинцы называют это "резервным войском" и хотят создать мощный кулак для наступления, пояснил эксперт.

При этом непонятно только, откуда они берут солдат: из числа тех, кто прибегает из-под Славянска и Краматорска или это бойцы теробороны, которые ещё остались на Западной Украине, отметил журналист.

Но эту информацию нельзя недооценивать, так как Киеву очень нужна "информационная перемога", пояснил полковник запаса в эфире Соловьёв LIVE.

Есть предположение, что ВСУ могут устроить "шоу" с прорывом на территорию России, добавил аналитик.

По его словам, "что-то непонятное" ВСУ замышляют и в районе Николаева, где началась эвакуация остатков 36-й бригады морской пехоты.