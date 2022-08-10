Ходарёнок: худшее для ВС РФ при наступлении на Николаев — ВСУ в жилых домах

Военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который утверждает, что ВС России якобы имитируют наступление на Николаев.

Эксперт отметил в своём Telegram-канале, что российские военные с Николаевом "работают" ещё с начала спецоперации.

"Это включает уничтожение украинских военных объектов, "прощупывание" местной обороны и разведку. Если Марченко думает, что ВС России делают это просто так, то это его право", — заметил аналитик.

Он добавил также, что обязанность Марченко — успокаивать солдат ВСУ в Николаеве. И генерал обманывает про "хорошо построенную оборону" города, так как ничего серьёзного ВСУ сделать там не успели.

По мнению обозревателя, худшее, что может ждать российскую армию в Николаеве — это позиции ВСУ в жилых домах, а с остальным, включая бетонные укрепления, как в Авдеевке, наши военные уже умеют быстро справляться.

"На мой взгляд, то обстоятельство, что в последние дни в Киеве стали больше говорить о будущем Николаева и Одессы, означает только одно: надежды на успехи ВСУ с каждым днём тают. Тем не менее, расслабляться не стоит, поскольку враг, загнанный в угол, может пойти на самые безрассудные провокации", — заключил Ходарёнок.