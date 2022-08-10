Военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который утверждает, что ВС России якобы имитируют наступление на Николаев.
Эксперт отметил в своём Telegram-канале, что российские военные с Николаевом "работают" ещё с начала спецоперации.
"Это включает уничтожение украинских военных объектов, "прощупывание" местной обороны и разведку. Если Марченко думает, что ВС России делают это просто так, то это его право", — заметил аналитик.
Он добавил также, что обязанность Марченко — успокаивать солдат ВСУ в Николаеве. И генерал обманывает про "хорошо построенную оборону" города, так как ничего серьёзного ВСУ сделать там не успели.
По мнению обозревателя, худшее, что может ждать российскую армию в Николаеве — это позиции ВСУ в жилых домах, а с остальным, включая бетонные укрепления, как в Авдеевке, наши военные уже умеют быстро справляться.
"На мой взгляд, то обстоятельство, что в последние дни в Киеве стали больше говорить о будущем Николаева и Одессы, означает только одно: надежды на успехи ВСУ с каждым днём тают. Тем не менее, расслабляться не стоит, поскольку враг, загнанный в угол, может пойти на самые безрассудные провокации", — заключил Ходарёнок.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.