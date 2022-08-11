Экс-президент Польши Квасьневский: для Украины всё пойдёт по "чёрному сценарию"

Для Киева боевые действия могут растянуться надолго, а развитие ситуации будет происходить по "черному сценарию".

Об этом сообщило польское издание onet.pl со ссылкой на бывшего президента Польши Александра Квасьневского.

"Русские будут продолжать давить. Я ожидаю, что боевые действия замедлятся с ноября, но боюсь, что с весны они могут снова начаться в полную силу", — заявил глава Польши, правящий страной с 1995 по 2005 год.

По его словам, мирные переговоры между Россией и Украиной не начнутся. Киевский режим не хочет договариваться, пока идет спецоперация, а РФ не станет отводить войска на требуемые украинской властью рубежи "до 24 февраля".

Конфликт может растянуться на неопределенный срок, считает Квасьневский. Политика Москвы не изменится и будет сохранять преемственность в украинском вопросе, подытожил бывший политик.