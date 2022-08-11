Кнутов: русские беспилотники должны уничтожать иностранные РСЗО

Зенитно-ракетные комплексы ВСУ "включаются" лишь на короткое время, чтобы их не засекли российские радиолокационные системы. А значит, для борьбы с ПВО Украины ВС РФ нужно больше беспилотных аппаратов.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, БПЛА должны обнаруживать позиции ВСУ и наносить удары. Также они должны работать против реактивных систем залпового огня HIMARS и против ЗРК.

Увеличение количества дронов у армии России тем более нужно с учётом ожидаемого пополнения ПВО Украины немецкими IRIS-T и норвежскими ЗРК NASAMS.

"В первую очередь они будут работать по крылатым ракетам "Калибр" и "Оникс", отчасти по вертолётам и по РСЗО. По самолётам они будут не очень эффективны из-за небольшой дальности поражения", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.