Зенитно-ракетные комплексы ВСУ "включаются" лишь на короткое время, чтобы их не засекли российские радиолокационные системы. А значит, для борьбы с ПВО Украины ВС РФ нужно больше беспилотных аппаратов.
Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, БПЛА должны обнаруживать позиции ВСУ и наносить удары. Также они должны работать против реактивных систем залпового огня HIMARS и против ЗРК.
Увеличение количества дронов у армии России тем более нужно с учётом ожидаемого пополнения ПВО Украины немецкими IRIS-T и норвежскими ЗРК NASAMS.
"В первую очередь они будут работать по крылатым ракетам "Калибр" и "Оникс", отчасти по вертолётам и по РСЗО. По самолётам они будут не очень эффективны из-за небольшой дальности поражения", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.