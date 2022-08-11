Леонков: армия России разрушила вторую линию обороны ВСУ

Союзные силы начали второй этап уничтожения украинских укреплений, чтобы помешать выводу войск из ЛДНР.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

В Соледаре, Авдеевке и прочих населенных пунктах армия России методично громит оборону противника.

"Сейчас мы это закрепляем. Например, при взятии Артёмовска мы зайдём во фланг краматорско-славянскому блоку. Взятие Соледара ускорит процесс сдачи или разгрома группировки под Северском и сильно повлияет на ситуацию под Артёмовском”, — цитируют аналитика "Известия".

Эти населённые пункты были захвачены союзной армией в небольших котлах, что дало ВС РФ получить преимущество и свести к минимуму все потери личного состава в случае наступления, отметил обозреватель.

По его мнению, националистам чрезвычайно важно удержать вторую оборонительную линию и они уже жертвуют ценными для них подразделениями.

"Выход к Славянску и Краматорску и их освобождение — это не только конец битвы за Донбасс. Но, что самое важное, на смену сложным для наступления урбанизированным районам придут открытые степи западнее Славянска и Краматорска. Там задержаться ВСУ не смогут. Они понимают это и цепляются за оставшиеся под их контролем районы Донбасса из последних сил. Положение у них там тяжёлое", — подытожил Леонков.