Генерал ВВС Попов о тактике российской авиации на Украине: "Свободная охота"

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что из-за противовоздушной обороны (ПВО) Украины довольно сложно наносить тактические удары. На вооружении ВСУ находятся советские системы, в числе которых С-300, поэтому пилоты ВКС РФ вынуждены регулярно менять скорость, высоту и направление полёта.

"Ещё один надёжный способ поразить технику и укрепления противника, в которых засели солдаты ВСУ — это использовать ракеты большой дальности, не входя в зону ПВО. Этот способ эффективно применяется", — заявил Попов в беседе с "МК".

Он отметил, что российские пилоты довольно часто используют тактический приём "свободная охота": наносятся прицельные удары по воздушной цели противника. Обычно так сбивают вражеские беспилотники, объяснил Попов.

По мнению генерал-майора, основная трудность для лётчиков ВКС РФ заключается в установке максимального сокращения ущерба для гражданской инфраструктуры.

"Стоит задача как можно безопаснее наносить удары по сопредельной стороне, чтобы не навредить мирному населению. <…> Украинские лётчики практически всегда бьют с первого захода. Они не боятся, что в результате промаха могут погибнуть жители ДНР и ЛНР. У нас же совсем другой подход. Мы чувствуем ответственность за свои действия", — заявил Попов.