Заслуженный военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что из-за противовоздушной обороны (ПВО) Украины довольно сложно наносить тактические удары. На вооружении ВСУ находятся советские системы, в числе которых С-300, поэтому пилоты ВКС РФ вынуждены регулярно менять скорость, высоту и направление полёта.
"Ещё один надёжный способ поразить технику и укрепления противника, в которых засели солдаты ВСУ — это использовать ракеты большой дальности, не входя в зону ПВО. Этот способ эффективно применяется", — заявил Попов в беседе с "МК".
Он отметил, что российские пилоты довольно часто используют тактический приём "свободная охота": наносятся прицельные удары по воздушной цели противника. Обычно так сбивают вражеские беспилотники, объяснил Попов.
По мнению генерал-майора, основная трудность для лётчиков ВКС РФ заключается в установке максимального сокращения ущерба для гражданской инфраструктуры.
"Стоит задача как можно безопаснее наносить удары по сопредельной стороне, чтобы не навредить мирному населению. <…> Украинские лётчики практически всегда бьют с первого захода. Они не боятся, что в результате промаха могут погибнуть жители ДНР и ЛНР. У нас же совсем другой подход. Мы чувствуем ответственность за свои действия", — заявил Попов.
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