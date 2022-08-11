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Генерал ВВС Попов о тактике российской авиации на Украине: "Свободная охота"

Силовые структуры

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что из-за противовоздушной обороны (ПВО) Украины довольно сложно наносить тактические удары. На вооружении ВСУ находятся советские системы, в числе которых С-300, поэтому пилоты ВКС РФ вынуждены регулярно менять скорость, высоту и направление полёта.

Генерал ВВС Попов о тактике российской авиации на Украине: "Свободная охота"

"Ещё один надёжный способ поразить технику и укрепления противника, в которых засели солдаты ВСУ — это использовать ракеты большой дальности, не входя в зону ПВО. Этот способ эффективно применяется", — заявил Попов в беседе с "МК".

Он отметил, что российские пилоты довольно часто используют тактический приём "свободная охота": наносятся прицельные удары по воздушной цели противника. Обычно так сбивают вражеские беспилотники, объяснил Попов.

По мнению генерал-майора, основная трудность для лётчиков ВКС РФ заключается в установке максимального сокращения ущерба для гражданской инфраструктуры.

"Стоит задача как можно безопаснее наносить удары по сопредельной стороне, чтобы не навредить мирному населению. <…> Украинские лётчики практически всегда бьют с первого захода. Они не боятся, что в результате промаха могут погибнуть жители ДНР и ЛНР. У нас же совсем другой подход. Мы чувствуем ответственность за свои действия", — заявил Попов.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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