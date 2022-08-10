Баранец: взлом ключевой линии укреплений ВСУ в Донбассе шокировал Зеленского

Командование украинской армии переключило своё внимание с якобы готовящейся атаки под Херсоном на юго-западное направление. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что после взлома крупной линии укрепления ВСУ в Донбассе Киев начал перебрасывать все свои военные ресурсы в регион.

Баранец считает, что резкое продвижение союзных сил России и Народной милиции в окрестностях Донецка стало настоящим шоком для лидера Украины Владимира Зеленского. Более того, по мнению эксперта, в офисе президента царит паника, которая вынудила Михаила Подоляка назвать заявления по поводу контрнаступления "частью информационно-психологической операции".

"Совершенно неожиданный для Генштаба ВСУ прорыв так называемой украинской линии Маннергейма заставил украинское командование срочно менять планы и экстренно перебрасывать подразделения с юга в Донбасс", — объяснил Баранец в эфире "Соловьёв LIVE".