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Прозоров: у Киева две армии — пушечное мясо и подготовленная Западом "спецура"

Силовые структуры

Киев одних солдат использует в качестве пушечного мяса, бросая в бой в виде пехоты.

Прозоров: у Киева две армии — пушечное мясо и подготовленная Западом "спецура"

А других, подготовленных, экипированных и использующих данные разведок, применяет для рейдов и наиболее ощутимых ударов по ВС РФ.

Об этом сообщил перешедший на сторону РФ бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он отметил, что командование российских войск это хорошо знает и использует для поиска и ликвидации более подготовленных нацистов свой спецназ.

"Существует две ВСУ. Первая — это в которой необученная масса пехоты без вооружения, без поддержки и даже зачастую без офицеров, которые на фронте просто перемалываются нашей артой, нашей авиацией, несут огромные потери, сдаются в плен… А вторая часть — это отлично подготовленные Силы специальных операций, это неплохо подготовленные артиллерийские группы, кочующие, с западным вооружением, западными системами наблюдения, станциями контрбатарейной борьбы", — в эфире интернет-канала "PolitWera" рассказывает экс-офицер.

Он отметил, что эта группа не используется постоянно, они могут подскочить, нанести удар и уйти обратно. Поэтому у них потери минимальны, по сравнению с "первыми".

Но спецгруппы ВС РФ охотятся именно за этой частью, говорит Прозоров. Тут и спецназ, и сводные артиллерийские группы, и авиационные звенья, которые работают только на уничтожение "спецуры" ВСУ, подытожил обозреватель.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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