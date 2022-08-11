Военно-морские силы Финляндии проводили военные манёвры по установке морских мин в Балтийском море с вертолётов NH90. В ходе учений отрабатывалась операция по блокированию прохода кораблей ВМФ России, которые направляются в Санкт-Петербург и из него.
"Финский флот показал, что способен заблокировать российский Балтийский флот, скрытно устанавливая мины с вертолётов. <…> Постановка заграждения финскими вертолётами — это важный сигнал, направленный Балтийскому флоту России", — заявили в польском издании Defence24.
Эксперты отметили, что полёт низколетящих вертолётов практически невозможно отследить. Польские аналитики предупредили, что российские корабли могут столкнуться с опасностью "практически в любом месте". Финские мины PM16 могут находиться под водой в течение двух лет, заявили в Defence24.
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