Defence24: финские мины могут заблокировать проход кораблей ВМФ РФ в Петербург

Военно-морские силы Финляндии проводили военные манёвры по установке морских мин в Балтийском море с вертолётов NH90. В ходе учений отрабатывалась операция по блокированию прохода кораблей ВМФ России, которые направляются в Санкт-Петербург и из него.

"Финский флот показал, что способен заблокировать российский Балтийский флот, скрытно устанавливая мины с вертолётов. <…> Постановка заграждения финскими вертолётами — это важный сигнал, направленный Балтийскому флоту России", — заявили в польском издании Defence24.

Эксперты отметили, что полёт низколетящих вертолётов практически невозможно отследить. Польские аналитики предупредили, что российские корабли могут столкнуться с опасностью "практически в любом месте". Финские мины PM16 могут находиться под водой в течение двух лет, заявили в Defence24.