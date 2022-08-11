Хатылев: у России появилось новое оружие против американских РСЗО HIMARS

Эффективное применение реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS можно объяснить данными разведки НАТО. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев. Он отметил, что американские спутники и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения могут отслеживать обстановку практически по всей территории Украины. После получения информации о передвижениях российской армии все данные уходят в штабы ВСУ, заявил эксперт.

"Это такие совместные командные пункты, где находятся и украинцы, и западные представители.<…> Украинцы там используются только как водители, заряжающие — только на подхвате. Непосредственно начальник расчёта и второй офицер — всегда иностранцы. Всегда офицеры НАТО", — объяснил он в беседе с "МК".

Хатылев отметил, что на данный момент в артиллерии Сухопутных войск появилась возможность пользоваться специальным аппаратом "Мотив" с самонаводящимся снарядом 55К-1. Эксперт убеждён, что в скором времени система станет эффективным средством борьбы с американскими РСЗО.