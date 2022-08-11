Эффективное применение реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS можно объяснить данными разведки НАТО. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев. Он отметил, что американские спутники и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения могут отслеживать обстановку практически по всей территории Украины. После получения информации о передвижениях российской армии все данные уходят в штабы ВСУ, заявил эксперт.
"Это такие совместные командные пункты, где находятся и украинцы, и западные представители.<…> Украинцы там используются только как водители, заряжающие — только на подхвате. Непосредственно начальник расчёта и второй офицер — всегда иностранцы. Всегда офицеры НАТО", — объяснил он в беседе с "МК".
Хатылев отметил, что на данный момент в артиллерии Сухопутных войск появилась возможность пользоваться специальным аппаратом "Мотив" с самонаводящимся снарядом 55К-1. Эксперт убеждён, что в скором времени система станет эффективным средством борьбы с американскими РСЗО.
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