Литовкин: "Мы не собираемся разговаривать с ЕС по украинскому вопросу"

Из-за сегодняшнего серьёзнейшего энергетического кризиса страны Евросоюза могут попросить Киев пойти на уступки РФ.

Некоторые европолитики уже именно так и считают. Украина может получить такое предложение после окончания активной фазы СВО.

Как отметил военный обозреватель Виктор Литовкин, Кремль точно не будет советоваться с Европейским Союзом по украинскому вопросу. Российская армия будет проводить специальную операцию до достижения поставленных ею задач. И любые уступки со стороны Запада или киевской власти не заставят Москву прекратить денацификацию Незалежной.

"Евросоюз в этом вопросе никто. Никто не просит их встать на сторону России или Украины. Мы же не играем в казаки-разбойники. Главное — решить поставленную задачу. Мы не собираемся разговаривать с ЕС по этому вопросу, ЕС надувает щеки” — процитировала аналитика издание "ПолитЭксперт".

По его словам, Россия согласится лишь на полную капитуляцию Киева. И убедить Украину в этом может не Брюссель, а Вашингтон. Европейский Союз — это полая организация, подытожил Литовкин.