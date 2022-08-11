Арестович рассказал, что Ермак "уговорил" его не ехать на фронт

В первые два дня российской спецоперации в Киеве все были в приподнятом настроении, а Владимир Зеленский вообще был "на казацком драйве".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, прогуливаясь в компании шарлатана и антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона*.

"В полвторого я приехал домой. В 5 я знал, что будут удары, поэтому я даже спать не ложился... Я сел в машину и ехал в военкомат. По дороге мне позвонил Ермак. Говорит, заедь-ка в Офис, есть разговор... "Где ты считаешь, что ты будешь более эффективным?". Ну, совершенно ясно, что комбат-Арестович — это одно, а Арестович на центральной трибуне — это совсем другое. Я остался там, где более эффективен", — рассказывает о своей военной биографии советник Зеленского.

По его словам, сам Зеленский был на "казацком драйве". Они все получили оружие, бронежилеты и приготовились к бою, потому что по Киеву пошли диверсанты.

А вечером блокпосты офиса вступили в бой с "неизвестными совсем рядом".

"Мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Там я и ещё пару человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать, отбились", — подытожил Арестович.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

