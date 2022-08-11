Арестович угрожает ударить по Севастополю в момент погрузки боеприпасов

ВСУ может нанести удары по военным аэродромам Крыма и кораблям Черноморского флота РФ.

Об этом в беседе с беглым российским адвокатом Марком Фейгиным* заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"А что, если завтра будет такой удар? А послезавтра? В день по удару или в месяц несколько ударов — и нет аэродромной сети в Крыму, южное направление — все, закончилось?" — заявил политик.

По его словам, у России на полуострове пять аэродромов, где есть самолёты ВКС РФ. И они вместе с Черноморским флотом являются потенциальной мишенью ВСУ.

"А, представь себе, поймать кораблик на разгрузке боеприпасов или топлива — это же вообще мило. Если они думают, что у нас нет "глаз", которые видят эту загрузку, или нет сведений — так они у нас есть. И партизаны работают, и прочее. Ждите, ребята, всё только начинается — и в Крыму, и везде, во всех остальных местах", — обещает Арестович.

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