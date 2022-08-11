Ходарёнок: БПЛА "Байрактар" и "Орион" – два главных противника в ходе СВО

По мнению военного эксперта, полковника запаса Михаила Ходарёнка, основными соперниками на линии фронта в ходе спецоперации (СВО) российской армии стали ударные беспилотники "Байрактар ТБ2" турецкого производства и российский "Орион", который также называют "Иноходец".

Эксперт отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отличаются не только техническими характеристиками, но и визуально. Российский "Иноходец" намного тяжелее: его вес составляет более тонны, в то время как турецкий дрон весит 650 килограмм. Также "Орион" отличается хвостом V-образной формы для лучшей манёвренности, а "Байрактар" получил хвост в виде перевёрнутой V.

Ходарёнок заявил, что "Иноходец" оснащён аэродинамической компоновкой, однако фюзеляж обладает большим удлинением и несимметричным поперечным сечением. Ближе к середине фюзеляжа находится "плавник" с радиоэлектронным оборудованием внутри.

"У "Байрактара" все электронные блоки спрятаны в центральной части планера, но их набор скромнее", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

Также максимальная дальность полёта "Ориона" в два раза превышает способности "Байрактара" и составляет 300 километров. Более того, российский беспилотник может быть оснащён четырьмя ракетами "воздух-земля" X-50, а турецкий — двумя ракетами.