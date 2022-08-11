Секретарь СНБО Данилов: перестанем обстреливать ЗАЭС, русские тут же её взорвут

ООН призывает к "каким-то переговорам", вместо того, чтобы немедленно потребовать вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава Совета безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"РФ собирает ООН по этому поводу. Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же собирают Совбез ООН. Вы логику здесь видите? Дело в том, что мир перевернулся. Мир совсем другой стал на сегодняшний день, он не понимает, что происходит", — удивляется в эфире "Радио НВ" националист.

Он убеждён что Россию надо немедленно "выкинуть из Совбеза ООН", но, оказывается, Россию слушают, да ещё формируют повестку дня.

"Если мы сейчас начнём с ними выяснять отношения, вероятность того, что они примут решение её подорвать, она существует", — говорит секретарь СНБО Украины.

По его словам, никакого миротворческого контингента там не нужно. Весь мир должен требовать, чтобы Россия "оставила нашу территорию", подытожил Данилов.