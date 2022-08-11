Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии
Врач-сексолог Кульгавчук: женский оргазм более разнообразен, чем мужской
Рогов: авария на Запорожской АЭС может убить всё живое в радиусе 130 км
Над Харьковом появились особые снаряды для психологической атаки на ВСУ
CDS: итальянские добровольцы на Украине попали на родине под следствие
Ходарёнок: БПЛА "Орион" и Bayraktar TB2 – два главных противника в ходе СВО
Военкор показал брошенный штаб "Правого сектора"*
WP: на Украине Россия взяла под контроль месторождения на 12 трлн долларов
Медведев посетил Донбасс: "Особое внимание восстановлению инфраструктуры"

Секретарь СНБО Данилов: перестанем обстреливать ЗАЭС, русские тут же её взорвут

Силовые структуры

ООН призывает к "каким-то переговорам", вместо того, чтобы немедленно потребовать вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.

Секретарь СНБО Данилов: перестанем обстреливать ЗАЭС, русские тут же её взорвут

Об этом сообщил глава Совета безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"РФ собирает ООН по этому поводу. Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же собирают Совбез ООН. Вы логику здесь видите? Дело в том, что мир перевернулся. Мир совсем другой стал на сегодняшний день, он не понимает, что происходит", — удивляется в эфире "Радио НВ" националист.

Он убеждён что Россию надо немедленно "выкинуть из Совбеза ООН", но, оказывается, Россию слушают, да ещё формируют повестку дня.

"Если мы сейчас начнём с ними выяснять отношения, вероятность того, что они примут решение её подорвать, она существует", — говорит секретарь СНБО Украины.

По его словам, никакого миротворческого контингента там не нужно. Весь мир должен требовать, чтобы Россия "оставила нашу территорию", подытожил Данилов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем

Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.

СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Шольц: Путин в какой-то книге об истории прочитал, что это его территория
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Любовь Степушова США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста" Любовь Степушова Александр Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Артамонов
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Последние материалы
Секретарь СНБО Данилов: перестанем обстреливать ЗАЭС, русские тут же её взорвут
CDS: итальянские добровольцы на Украине попали на родине под следствие
Ходарёнок: БПЛА "Орион" и Bayraktar TB2 – два главных противника в ходе СВО
Военкор показал брошенный штаб "Правого сектора"*
WP: на Украине Россия взяла под контроль месторождения на 12 трлн долларов
Медведев посетил Донбасс: "Особое внимание восстановлению инфраструктуры"
В ООН подвергли критике выпады премьера Эстонии в адрес россиян
Эстония не пустит в страну россиян, которым ранее выдала шенгенские визы
Высоцкий о травле дочери Гребенщикова: "Проорались и займитесь своим делом"
Арестович рассказал, что Ермак "уговорил" его не ехать на фронт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников