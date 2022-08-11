Киев прокомментировал новости о взрыве на военном аэродроме в Зябровке под белорусским Гомелем.
Ранее МО Белоруссии заявило, что взрыв связан с "возгоранием двигателя после его замены на одной из машин".
Но спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью оппозиционному белорусскому телеканалу сообщил, что взрывы в гомельской области — дело рук "белорусских партизан".
По его словам, "белорусские партизаны активно помогают Украине", пишет "Военное обозрение".
"Я хочу поблагодарить их. Они добрые, умные и сообразительные. Они хорошо помогают нашему государству, нашей армии", — заявил националист.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в крымской Новофёдоровке. Он отметил, что ВСУ не имеют отношения к этому и добавил, что "это действия местных партизан, которые помогают Киеву в демилитаризации Крыма".
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Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.