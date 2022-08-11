ВВС Украины: взрывы на аэродроме в Белоруссии — дело рук местных партизан

Киев прокомментировал новости о взрыве на военном аэродроме в Зябровке под белорусским Гомелем.

Ранее МО Белоруссии заявило, что взрыв связан с "возгоранием двигателя после его замены на одной из машин".

Но спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью оппозиционному белорусскому телеканалу сообщил, что взрывы в гомельской области — дело рук "белорусских партизан".

По его словам, "белорусские партизаны активно помогают Украине", пишет "Военное обозрение".

"Я хочу поблагодарить их. Они добрые, умные и сообразительные. Они хорошо помогают нашему государству, нашей армии", — заявил националист.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в крымской Новофёдоровке. Он отметил, что ВСУ не имеют отношения к этому и добавил, что "это действия местных партизан, которые помогают Киеву в демилитаризации Крыма".