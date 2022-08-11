После наступления темноты в небе над Харьковом появляются особые осветительные снаряды. Об этом сообщили очевидцы и опубликовали кадры в местных Telegram-каналах.
Военные корреспонденты "Русской Весны" объяснили, что подобные снаряды, которые также называют "люстрами", используются для освещения местности в тёмное время суток. Обычно их применяют во время боевых действий, чтобы лучше видеть поле боя.
Также военкоры не исключили, что "люстры" могут служить для психологического давления на противника.
"Как правило, после их применения начинается паника, поскольку их принимают за атаку фосфором", — объяснили корреспонденты.
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