Генштаб ВСУ: 13 тысяч белорусских военных на границе ждут сигнала войти в СВО

Около 13 тысяч действующих и бывших военных Белоруссии готовы принять участие в российской специальной операции против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Украины Алексей Громов.

На брифинге высокопоставленный военный чиновник ВСУ утверждает, что белорусские военнослужащие и силовики уже подписали согласие на участие в СВО, сообщает "Русская Весна".

"Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов ВС Белоруссии… По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие", — заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Громов.

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