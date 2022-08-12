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Рогов: удары по ЗАЭС прекратятся после ухода ВСУ из Марганца и Никополя

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) прекратят обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после ухода из Марганца, Никополя и Томаковки.

Рогов: удары по ЗАЭС прекратятся после ухода ВСУ из Марганца и Никополя

Как отметил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, украинские подразделения, базирующиеся в этих населённых пунктах, наносят удары по Энергодару, на территории которого находится ЗАЭС.

"Конец может быть положен только освобождением Марганца, Никополя, Томаковки — населённых пунктов, из которых ведутся обстрелы", — сказал представитель ВГА в интервью ТАСС.

Кроме того, он призвал освободить от украинских националистов областной центр — город Запорожье. Если прогнать ВСУ со всего постукраинского пространства, мирные жители не будут сталкиваться с угрозами терроризма, заключил Рогов.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что приказы наносить удары по ЗАЭС отдают в США и Великобритании. По словам Рогова, киевский режим выступает "исполнителем".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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