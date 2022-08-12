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Рогов: приказы наносить удары по ЗАЭС отдают в Лондоне и Вашингтоне

Силовые структуры

Удары украинской стороны по опасному объекту инфраструктуры Запорожской атомная электростанция курируют представители Великобритании и США. Они же отдают приказ на обстрел ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: приказы наносить удары по ЗАЭС отдают в Лондоне и Вашингтоне

По его словам, киевская власть в эти военных преступлениях лишь "исполнитель".

"Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим Зеленского, который по факту является лишь исполнителем", — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул член ВГА, так Запад шантажирует Европу ядерной угрозой, чтобы помешать продвижению российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что ВСУ нанесли ещё ряд ударов по ЗАЭС. Всего власти региона зафиксировали десять "прилётов", пять из которых пришлись на территорию рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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