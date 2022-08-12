МИД РФ опроверг слухи о добровольцах из КНДР в Донбассе: "Сами справимся"

Никаких переговоров с Северной Кореей о помощи в освобождении республик Донбасса Россия не ведёт. Отправка добровольцев из КНДР в Донецкую и Луганскую Народные Республики не планируется.

Об этом сообщил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Обратили внимание на растиражированное… якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложение направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия СВО в Донбассе", — отметил дипломат.

Он со всей ответственностью заявил, что эти сообщения являются абсолютными фейками. С Пхеньяном подобные переговоры не велись, и отправка добровольцев в ДНР и ЛНР из Северной Кореи не планируется.

"Боевых возможностей российских ВС и войск ЛДНР вполне достаточно для успешного выполнения задач СВО", — подытожил Нечаев.