Никаких переговоров с Северной Кореей о помощи в освобождении республик Донбасса Россия не ведёт. Отправка добровольцев из КНДР в Донецкую и Луганскую Народные Республики не планируется.
Об этом сообщил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Обратили внимание на растиражированное… якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложение направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия СВО в Донбассе", — отметил дипломат.
Он со всей ответственностью заявил, что эти сообщения являются абсолютными фейками. С Пхеньяном подобные переговоры не велись, и отправка добровольцев в ДНР и ЛНР из Северной Кореи не планируется.
"Боевых возможностей российских ВС и войск ЛДНР вполне достаточно для успешного выполнения задач СВО", — подытожил Нечаев.
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