Марочко: военные ВСУ покидают Нагорное, забирая с собой военную технику

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) покидают населённый пункт Нагорное на трассе Лисичанск — Бахмут. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские боевики, согласно данным разведки, малыми колоннами направляются в сторону Соледара.

"Подразделения ВСУ покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — уточнил офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее Марочко заявил, что у российской армии в районе населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Северск прослеживаются успехи, внушающие оптимизм и позволяющие давать положительные прогнозы на будущее.

Кроме того, он подчеркнул: оружие, которое западные страны передают Киеву, не способно сыграть ключевую роль во время боевых действий, ведь его катастрофически мало на фронте. По словам офицера, украинские военные регулярно жалуются на дефицит западной техники.