Марочко: Киеву не поможет оружие Запада, ведь его катастрофически мало

Оружие, которое западные страны передают Украине, не способно сыграть ключевую роль во время боёв. Такое мнение выразил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, даже украинские офицеры регулярно заявляют, что им необходимо больше военной техники Запада. Это свидетельствует о дефиците оружия у ВСУ, считает офицер.

"Западное вооружение не настолько серьёзное, чтобы сыграть ключевую роль на фронте. Его катастрофически мало", — отметил Марочко.

Кроме того, он добавил, что западное оборудование "очень капризное". Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул: советские образцы техники гораздо выносливее, чем французские, немецкие или американские.

Ранее пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не принесли никакой пользы украинским солдатам. Военнослужащий назвал эти системы абсолютно бесполезным оружием.