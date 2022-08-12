Экс-глава Генштаба Вооружённых сил РФ Юрий Балуевский прокомментировал зенитно-ракетную систему Израиля "Железный купол”.
По его словам, создание и применение израильского комплекса "Железный купол” хоть и является большим техническим достижением их оборонной промышленности и армии Израиля, но эффективно только против слабого противника.
"Использование израильских систем ПВО/защиты зависит от общего низкого технологического уровня противников Израиля, которые полагаются на широкое использование неуправляемых ракет”, — процитировали генерала армии в РИА Новости.
По словам бывшего начальника ГШ РФ, ракеты, которые выпускают по Израилю, "летят по простейшей траектории”.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.