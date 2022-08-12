Балуевский: израильский "Железный купол" эффективен лишь против слабых

Экс-глава Генштаба Вооружённых сил РФ Юрий Балуевский прокомментировал зенитно-ракетную систему Израиля "Железный купол”.

По его словам, создание и применение израильского комплекса "Железный купол” хоть и является большим техническим достижением их оборонной промышленности и армии Израиля, но эффективно только против слабого противника.

"Использование израильских систем ПВО/защиты зависит от общего низкого технологического уровня противников Израиля, которые полагаются на широкое использование неуправляемых ракет”, — процитировали генерала армии в РИА Новости.

По словам бывшего начальника ГШ РФ, ракеты, которые выпускают по Израилю, "летят по простейшей траектории”.