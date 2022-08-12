Госиспытания самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершены

Закончены госиспытания модернизированной самоходной противотанковой 125-мм пушки 2С25.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова. Вскоре орудию присвоят литеру "О1" и примут на вооружение.

Модернизированная самоходная артиллерийская установка 2С25 — это бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом.

"Она мультифункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трёх баллов и одновременно вести стрельбу на плаву", — говорит эксиперт.

По его словам, машина способна вести бой при любых условиях и на любой местности.

По огневой мощи "Спрут" не уступает основным танкам: Т-80, Т-90, а по подвижности находится на уровне БМД-4 М и БМП-3. САУ не имеет конкурентов в мире, добавил первый замглавы "Ростеха".

Самоходная пушка может десантироваться с воздуха с экипажем внутри, а также совершать марши до пятисот километров без дозаправки. Новая 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.