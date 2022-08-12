Ренкас: Украина представляет угрозу для поляков, румын и венгров

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации страны и превращении Незалежной в подобие Израиля чреваты.

А чреваты они фатальными последствиями не только для самих украинцев, но и для их соседей. Об этом сообщил польский политолог и общественный деятель Конрад Ренкас.

По его словам, Израиль — это страна, основанная на законах войны.

Помимо этого, аналитик отметил, что заявления киевского режима о массовой приватизации недр государства только усилят антиправительственные настроения внутри Украины.

"У команды Владимира Зеленского останется только два варианта: объявить войну непосредственно своим собственным гражданам — или любому из своих соседей. Поскольку Украина сейчас молится на "героя Степана Бандеру*” — то, скорее всего, всем её соседям", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал польский политолог.

По мнению Ренкаса, Киев сейчас представляет угрозу для венгров, поляков и румын, но прежде всего для собственных граждан.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).