Президент Украины Владимир Зеленский вознамерился окончательно уничтожить собственную страну.
Об этом сообщило издание "Русская Весна".
В своём вечернем видеообращении к народу глава Незалежной заявил, что им необходимо более мощное оружие.
"Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", — заявил гарант украинской государственности.
Ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что победа киевской власти важна для всего человечества.
"Потому что от Украины зависит, как будет развиваться наша цивилизация", — подчеркнул советник Зеленского.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.