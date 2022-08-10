Зеленский заявил, что им теперь нужно более мощное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский вознамерился окончательно уничтожить собственную страну.

Об этом сообщило издание "Русская Весна".

В своём вечернем видеообращении к народу глава Незалежной заявил, что им необходимо более мощное оружие.

"Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", — заявил гарант украинской государственности.

Ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что победа киевской власти важна для всего человечества.

"Потому что от Украины зависит, как будет развиваться наша цивилизация", — подчеркнул советник Зеленского.