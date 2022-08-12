Лондон отправил Киеву в качестве военной помощи реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS. Об этом с гордостью написал в своём Twitter глава украинского минобороны Алексей Резников.
Министр обороны Украины выразил благодарность Британии и главе британского минобороны Бену Уоллесу за своевременную военную поддержку, добавив, что Киев ожидает от Лондона и других "подарков".
"Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение” на поле боя", — отметил Резников.
В комплексах М270 MLRS применяются такие же ракеты, как и в американских РСЗО HIMARS.
В первых числах июля стало известно, что запрос Великобритании на поставку Киеву РСЗО М270 производства США получил подтверждение.
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