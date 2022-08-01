Минобороны Украины: Киев получил от Германии РСЗО Mars II

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киеву доставили немецкие ракетные системы залпового огня Mars II.

"Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину", — подчеркнул министр.

При этом он не рассказал о количестве РСЗО Mars II, которые получили ВСУ.

Ранее отправить Киеву ракетные системы и три гаубицы Panzerhaubitze 2000 пообещала глава военного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт.

Известно, что Вашингтон поставил на Украину ещё четыре РСЗО HIMARS.