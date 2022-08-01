Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киеву доставили немецкие ракетные системы залпового огня Mars II.
"Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину", — подчеркнул министр.
При этом он не рассказал о количестве РСЗО Mars II, которые получили ВСУ.
Ранее отправить Киеву ракетные системы и три гаубицы Panzerhaubitze 2000 пообещала глава военного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт.
Известно, что Вашингтон поставил на Украину ещё четыре РСЗО HIMARS.
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