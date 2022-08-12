Эксперт Кондратьев: обстрелы ЗАЭС могут привести к выбросу радиоактивных веществ

Работа атомной электростанции находится под угрозой. Если обстрелы будут продолжаться, то АЭС может просто выключиться из работы в энергосистеме. В первую очередь от этого пострадают жители самой Украины. Об этом заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя Pravda.Ru возможный удар со стороны ВСУ по ядерному реактору Запорожской АЭС.

Он полагает, что стены реакторной зоны способны выдержать прямое попадание снаряда. Однако всегда есть вероятность того, что некоторые моменты могут выйти из-под контроля, отметил Кондратьев.

"Обстрел распределительного устройства, который приводит к установке реактора, таит в себе очень большую опасность. В плохом сценарии мы можем столкнуться с выбросом радиоактивных веществ", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Эксперт полагает, что эта проблема должна решаться военным путём. За последние несколько недель плотность обстрелов возросла, и это ставит под угрозу безопасности не только Украину и Россию, но и страны Восточной Европы.

"Они ничего не говорят, не выражают своей озабоченности, притом, что у них есть действенные рычаги для давления на Киев. Например, через Польшу, Словакию, Румынию идёт значительная часть снабжения Украины. Они могут остановить эти потоки. Сейчас происходит ситуация, при которой они снабжают Украину оружием, которое позволяет ей обстреливать Запорожскую АЭС", — отметил Кондратьев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина и её западные партнёры "хотят устроить новый Чернобыль".

"Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов", — написал политик в своём микроблоге.