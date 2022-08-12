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Киевский политолог: США хотят "сохранить лицо Путину ценой Украины"

Силовые структуры

Вашингтон не хочет помогать Киеву в полную силу, а стремится "сохранить Путину лицо".

Об этом сообщил киевский политолог Максим Яли.

Он уверен, что происходит это за счёт Украины.

"Соединённые Штаты, демократы, действующая политическая элита, они не готовы оказывать нам полностью помощь. Казалось бы, учитывая успехи наши в первые месяцы, дайте нам те же "Хаймарсы" — не дают, 17 дали, сказали: "Все, спасибо, достаточно", — сказал эксперт на "Форуме лидеров общественного мнения".

По его словам, ленд-лиз подписан, но он до сих пор не заработал, а заработает может быть только в октябре, а то, возможно, это еще зависит от выборов.

"К сожалению, США не приняли решения о полном уничтожении РФ, её поражении. Они будут пытаться сохранить Путину лицо. К сожалению, за наш счёт", — заявил Яли.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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