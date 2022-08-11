Шольц: Путин в какой-то книге об истории прочитал, что это его территория

Россия не имеет прав на возвращение исторических русских земель, которые после распада СССР оказались в составе Украины.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на берлинской пресс-конференции.

Он так отверг пояснения президента РФ Владимира Путина об искусственном присоединении большевиками земель Новороссии к Украине.

"Нельзя напасть на соседа, потому что в какой-то книге об истории он прочитал, что его территория раньше принадлежала своей стране, так нельзя делать", — сообщил канцлер ФРГ,

При этом он ушел от прямого ответа на вопрос журналистов, которые требовали от Шольца объявить, считает ли он Путина преступником.

По словам немецкого лидера, российский глава преследует политику империализма и полагает, что насилием может взять себе территорию другого государства. Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин должен в этой ситуации поддерживать Украину, и якобы именно президент РФ несёт ответственность за этот конфликт.

"Это идёт против всех правил, которые мы совместно приняли", — подытожил Шольц.