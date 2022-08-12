Сладков: Запад выжмет из Украины всё, а потом "бросит на вилы"

Украина ещё достаточно состоятельна в смысле продолжения мобилизации. И это не очень хорошая новость. Так прокомментировал военный журналист Александр Сладков внесённый сегодня Владимиром Зеленским в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации.

Ещё не все из 37 миллионов жителей Украины прошли через карательную операцию против Донбасса и войну Запада против России. У Киева людские ресурсы ещё не закончились, и для Украины это не очень хорошая ситуация, считает репортёр.

По его мнению, Запад будет до конца выжимать эту территорию, а потом "бросит на вилы".

Президент Зеленский продлил мобилизацию мужчин и женщин не для достижения победы — он выполняет приказ Британии и США, добавил военкор.

"Качество украинского боевого резерва всё ниже, обеспечение всё хуже. Значит, будут множиться кладбища на Украине. Чего ж тут хорошего", — заключил Сладков в своём Telegram-канале.