Украина ещё достаточно состоятельна в смысле продолжения мобилизации. И это не очень хорошая новость. Так прокомментировал военный журналист Александр Сладков внесённый сегодня Владимиром Зеленским в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации.
Ещё не все из 37 миллионов жителей Украины прошли через карательную операцию против Донбасса и войну Запада против России. У Киева людские ресурсы ещё не закончились, и для Украины это не очень хорошая ситуация, считает репортёр.
По его мнению, Запад будет до конца выжимать эту территорию, а потом "бросит на вилы".
Президент Зеленский продлил мобилизацию мужчин и женщин не для достижения победы — он выполняет приказ Британии и США, добавил военкор.
"Качество украинского боевого резерва всё ниже, обеспечение всё хуже. Значит, будут множиться кладбища на Украине. Чего ж тут хорошего", — заключил Сладков в своём Telegram-канале.
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