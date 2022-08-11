Украинские боевики продолжают записывать видео с жалобами. На этот раз эстафету приняли военные 42-й бригады ВСУ.
Именно это подразделение находится под Авдеевкой, где союзные войска при поддержке артиллерии и авиации наносят мощнейшие удары.
Один из украинских военных рассказал, что подразделение после боевого марша было отправлено на точки по определённым местам. Приказ был оглашён 10 августа. Вторая рота вышла 8-го числа, а 9-го её уже как таковой не было.
"Люди погибли буквально за два часа, их уже не было. Люди не успели ни стрельнуть, ничего сделать, из них просто сделали мясо", — заявил один из бойцов бригады.
Он добавил, что их отправили в самое пекло, выдав боекомплект, автоматы, лопаты и по литру воды каждому. Боевик возмутился тем, что в бой посылают необстрелянных "черкасских хлопцев", которые не знают, что делать, и обратился к генералам и президенту Украины с просьбой навести порядок в Черкасской области.
По его словам, из трёх батальонов два практически уничтожены. От каждого из батальонов осталось по 30-50 человек.
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