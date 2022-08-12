В Киеве предложили "сажать" на 10 лет всех участников референдума в Херсоне

Первых сто показательных уголовных дел "для начала" против участников референдумов в Херсонской и Запорожской областях якобы должно хватить, чтобы местное население надолго запомнило, чем чревато подобное.

Об этом заявил гендиректор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

"Сейчас крайне важно, чтобы прокуратура Херсонской области и управление СБУ организовали несколько сотен первых уголовных дел за попытку организации незаконного референдума. Это — уголовная ответственность до десяти лет. И эти первые люди, которые согласились работать в "комиссиях", должны получить чёткий сигнал от украинской власти", — в эфире "Радио НВ" высказался националист.

По его словам, несколько сотен дел будет достаточно, чтобы сорвать какой-либо процесс и "забыть о референдумах".

Ранее глава Министерства по делам "временно оккупированных территорий" Ирина Верещук уговаривала всех находящихся на освобождённых от нацистов территориях эвакуироваться на Украину, чтобы не провоцировать якобы возбуждение уголовных дел против себя.