Киев дал команду выводить из Запорожья и Николаева местные администрации

Офис президента Украины дал команду выводить из городов Запорожья, Николаева, а также пока подконтрольных населённых пунктов Донбасса местные администрации.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Также приказано вывезти военкоматы и всю документацию.

Военкор сообщает, что Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации.

Журналист отметил, что, если бы на фронте было бы, "как лжёт Киев", то очередной мобилизации не потребовалось бы.