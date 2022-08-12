Офис президента Украины дал команду выводить из городов Запорожья, Николаева, а также пока подконтрольных населённых пунктов Донбасса местные администрации.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.
Также приказано вывезти военкоматы и всю документацию.
Военкор сообщает, что Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации.
Журналист отметил, что, если бы на фронте было бы, "как лжёт Киев", то очередной мобилизации не потребовалось бы.
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