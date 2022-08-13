Мухаметов: в случае утечки радиации с ЗАЭС придётся перекрыть Крымский канал

Если вследствие ударов украинской стороны по Запорожской АЭС произойдёт утечка радиационных материалов, придётся перекрывать Северо-Крымский канал, заявил преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

По словам эксперта, воду Крымский канал получает из Каховского водохранилища, которое, в свою очередь, находится недалеко от атомной электростанции.

"Заражённая вода пойдёт по Крымскому каналу, и всё, что будет там расти, будет заражено радиацией. Поэтому, если такая авария произойдёт, канал надо будет сразу закрывать", — пояснил Мухаметов в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что вода в Крым отправляется для полива, однако, орошая её насаждения, региону грозит серьёзная опасность. По словам Мухаметова, при таком сценарии, авария на АЭС станет не "вторым Чернобылем", а катастрофой гораздо серьёзного масштаба.