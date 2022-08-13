Newsweek: даже если ВСУ будут экономить, ракеты для HIMARS скоро кончатся

Уже в ближайшие месяцы ВСУ останутся без боеприпасов для американских ракетных систем HIMARS, заявил отставной морпех, полковник США Марк Канчиан.

Украинские боевики активно используют переданные Соединёнными Штатами реактивные системы залпового огня (РСЗО). Но вместо военных объектов ВСУ часто обстреливают мирные постройки, а также нанесли несколько ударов по Запорожской АЭС.

"Некоторые эксперты считают, что (ракет хватит. — Прим. ред.) всего на месяц. Я не думаю, что они кончатся так быстро", — заявил Канчиан в интервью американскому изданию Newsweek.

По его словам, скоро Пентагон будет вынужден снизить количество поставляемых боеприпасов, чтобы полностью не опустошить собственные склады.

"Военные хотят оставить больше боеприпасов, чиновники желают больше отдать. Они достигнут какого-то соглашения о том, что является приемлемым уровнем риска", — резюмировал эксперт.