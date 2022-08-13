Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"

Алексей Арестович рассказал о том, как Украина ещё в декабре 2021 года начала скрытое развёртывание ВСУ на юге страны, однако планы по защите юга сорвали "перекупленные" россияне.

Советник офиса Владимира Зеленского объяснил, почему оборона Херсонской области провалилась.

"Но россияне как раз на юге постарались", — сказал военный аналитик Украины.

Арестович уверен, что на юге Украины действовали перекупленные и заагентуренные представители РФ.

"И эти товарищи, которые далеко еще не все названы и не все найдены, сорвали защиту юга. А по югу готовились принципиально, уделялось огромное внимание", — сказал советник украинского президента.

Арестович рассказал, что командно-штабные учения в действительности были скрытым развертыванием украинской армии которые готовились противостоять российской спецоперации.