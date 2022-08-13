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Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"

Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал о том, как Украина ещё в декабре 2021 года начала скрытое развёртывание ВСУ на юге страны, однако планы по защите юга сорвали "перекупленные" россияне.

Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"

Советник офиса Владимира Зеленского объяснил, почему оборона Херсонской области провалилась.

"Но россияне как раз на юге постарались", — сказал военный аналитик Украины.

Арестович уверен, что на юге Украины действовали перекупленные и заагентуренные представители РФ.

"И эти товарищи, которые далеко еще не все названы и не все найдены, сорвали защиту юга. А по югу готовились принципиально, уделялось огромное внимание", — сказал советник украинского президента.

Арестович рассказал, что командно-штабные учения в действительности были скрытым развертыванием украинской армии которые готовились противостоять российской спецоперации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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