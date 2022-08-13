Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУшники обстреляли своих пленных "товарищей" при их эвакуации бойцами "Сомали"
Киссинджер: урегулирование по Украине оставит России Крым и часть Донбасса
Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса
Соболь* высмеяла план Зеленского по спасению россиян: "Давно пробовали так?"
Солдаты ВС РФ спасли раненого боевика ВСУ, который попросил не стрелять в него
Поддубный: ВС РФ уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Михалков о сбежавших из РФ звёздах: "Могут вернуть, что страна для них сделала?"
РСЗО HIMARS, склад боеприпасов, два вертолёта МИ-24: МО РФ об успехах СВО

Дандыкин: освобождение Песков — знаковый успех союзных сил

Силовые структуры

Освобождение населённого пункта Пески в ДНР — это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с газетой "Взгляд".

Дандыкин: освобождение Песков — знаковый успех союзных сил

По словам аналитика, теперь ВСУ будут реже обстреливать Донецк.

Сегодня Минобороны РФ заявило о полном взятии Песков под контроль российских военных.

Это посёлок стал знаковым опорным пунктом ВСУ, укреплённые оборонительные сооружения там создавались последние восемь лет, рассказал Дандыкин.

Он отметил, что успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ отвели оттуда часть войск и артиллерии в сторону Херсона.

"По дороге ВСУ прилично "пощипали" и наши войска сумели добиться успеха", — заключил собеседник издания.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что Зеленский отдал экстренный приказ выводить боевые подразделения ВСУ из Донбасса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Германович Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Вернувшиеся из Украины наёмники в США столкнулись с психологическими проблемами

Вернувшиеся из Украины американские наёмники сталкиваются с уникальными психологическими проблемами. У них может начаться психологический кризис, к которому никто не готов.

Вернувшиеся из Украины наёмники в США столкнулись с психологическими проблемами
Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове
Мир. Новости мира
Sohu: действия ВКС РФ вблизи Аляски отбирают у США статус гегемона
Мир. Новости мира
Адмирал Попов оценил "погоню" НАТО за атомной подлодкой ВМФ РФ: "Это сказка"
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Леонков: атаки Запорожской АЭС вызовут ядерный ответ по Вашингтону и Лондону
Силовые структуры
Минобороны РФ: потери 14-ой мехбригады ВСУ превысили две тысячи человек
На Западной Украине гремят взрывы, ПВО в Херсонской области отражает удары ВСУ
Силовые структуры
На Западной Украине гремят взрывы, ПВО в Херсонской области отражает удары ВСУ
Последние материалы
Дандыкин: освобождение Песков — знаковый успех союзных сил
ВСУшники обстреляли своих пленных "товарищей" при их эвакуации бойцами "Сомали"
Киссинджер: урегулирование по Украине оставит России Крым и часть Донбасса
Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса
Соболь* высмеяла план Зеленского по спасению россиян: "Давно пробовали так?"
Солдаты ВС РФ спасли раненого боевика ВСУ, который попросил не стрелять в него
Поддубный: ВС РФ уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Михалков о сбежавших из РФ звёздах: "Могут вернуть, что страна для них сделала?"
РСЗО HIMARS, склад боеприпасов, два вертолёта МИ-24: МО РФ об успехах СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников