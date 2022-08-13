Дандыкин: освобождение Песков — знаковый успех союзных сил

Освобождение населённого пункта Пески в ДНР — это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с газетой "Взгляд".

По словам аналитика, теперь ВСУ будут реже обстреливать Донецк.

Сегодня Минобороны РФ заявило о полном взятии Песков под контроль российских военных.

Это посёлок стал знаковым опорным пунктом ВСУ, укреплённые оборонительные сооружения там создавались последние восемь лет, рассказал Дандыкин.

Он отметил, что успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ отвели оттуда часть войск и артиллерии в сторону Херсона.

"По дороге ВСУ прилично "пощипали" и наши войска сумели добиться успеха", — заключил собеседник издания.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что Зеленский отдал экстренный приказ выводить боевые подразделения ВСУ из Донбасса.