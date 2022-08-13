Президент Украины Владимир Зеленский на экстренном совещании отдал приказ главкому ВСУ Валерию Залужному выводить подразделения кадровых военных из Донбасса. На их место будут заводить резервистов "как мясо". Об этом сообщил в субботу военный корреспондент Андрей Руденко.
В подтверждение своих слов репортёр опубликовал видео с пленными бойцами ВСУ из населённого пункта Пески. Пять человек сдались ещё на прошлой неделе. И все они мобилизованные.
Один из пленных рассказал, что их привезли ночью на передовую и бросили на позициях без командиров, а старшим назначили рядового. Из оружия у них были выданные в военкомате автоматы.
По словам бойца, дела в Песках обстоят "страшно". Из их подразделения, в котором было 24 человека, осталось только шесть. Куда делись остальные, пленный пояснить не смог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вернувшиеся из Украины американские наёмники сталкиваются с уникальными психологическими проблемами. У них может начаться психологический кризис, к которому никто не готов.