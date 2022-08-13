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Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский на экстренном совещании отдал приказ главкому ВСУ Валерию Залужному выводить подразделения кадровых военных из Донбасса. На их место будут заводить резервистов "как мясо". Об этом сообщил в субботу военный корреспондент Андрей Руденко.

В подтверждение своих слов репортёр опубликовал видео с пленными бойцами ВСУ из населённого пункта Пески. Пять человек сдались ещё на прошлой неделе. И все они мобилизованные.

Один из пленных рассказал, что их привезли ночью на передовую и бросили на позициях без командиров, а старшим назначили рядового. Из оружия у них были выданные в военкомате автоматы.

По словам бойца, дела в Песках обстоят "страшно". Из их подразделения, в котором было 24 человека, осталось только шесть. Куда делись остальные, пленный пояснить не смог.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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