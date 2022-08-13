Сивков заявил, что спецоперация ВС РФ закончится на границе Польши и Украины

Специальная военная операция (СВО) российской армии по денацификации и демилитаризации Украины закончится на границе с Польшей после полной капитуляции киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

"Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то ещё речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией", — отметил он в программе "Дайте сказать!".

Эксперт убеждён, что после окончания СВО вся территория Украины будет освобождена. Сивков не исключает, что многие регионы заходят войти в состав России.