Специальная военная операция (СВО) российской армии по денацификации и демилитаризации Украины закончится на границе с Польшей после полной капитуляции киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
"Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то ещё речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией", — отметил он в программе "Дайте сказать!".
Эксперт убеждён, что после окончания СВО вся территория Украины будет освобождена. Сивков не исключает, что многие регионы заходят войти в состав России.
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