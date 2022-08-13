Военкор Коц: ВС РФ получат ключ от Авдеевки после освобождения села Пески

Взятие села Пески под контроль российской армии несёт в себе не только психологический, но и стратегический эффект. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что населённый пункт на протяжении восьми лет являлся "самым крупным клыком" боевиков киевского режима в Донбассе. Именно из Песок солдаты ВСУ наносили удары по Донецку.

"Попробуйте представить это незримое ощущение постоянной опасности, в котором выросли и пошли в школы дети, звуки разрывов, ставших привычным фоном, ежедневные траурные новости. Сегодня эти люди вздохнули с облегчением", — отметил военкор в своём Telegram-канале.

По его мнению, освобождение населённого пункта позволит союзным силам России и Народной милиции осуществить дальнейшее наступление в сторону Карловки, которая расположена на западе Донецкой Народной Республики. Также войска начнут продвигаться на Водяное, где засела группировка ВСУ. После того, как оба населённых пункта будут освобождены ВС РФ "заполучат ключ" от Авдеевки, считает Коц.

"Занятие этого села серьезно осложнит противнику логистику", — заявил военный корреспондент.