В одном из укрытий солдаты российской армии обнаружили боевика ВСУ. Украинец был тяжело ранен и попросил, чтобы в него не стреляли. Российские военные вывели его из блиндажа и сказали, что ему необходимо как можно скорее оказать медицинскую помощь.
"Нужно медиков срочно. Надо его подлечить. Тебя просили, чтобы ты сдался сразу. Не было бы таких неприятностей", — заявили солдаты ВС РФ.
Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своём Telegram-канале данное видео и отметил, что в этом и заключается главное отличие российских солдат от боевиков ВСУ: отсутствие неоправданной жестокости по отношению к военнопленным.
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