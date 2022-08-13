Солдаты ВС РФ спасли раненого боевика ВСУ, который попросил не стрелять в него

В одном из укрытий солдаты российской армии обнаружили боевика ВСУ. Украинец был тяжело ранен и попросил, чтобы в него не стреляли. Российские военные вывели его из блиндажа и сказали, что ему необходимо как можно скорее оказать медицинскую помощь.

"Нужно медиков срочно. Надо его подлечить. Тебя просили, чтобы ты сдался сразу. Не было бы таких неприятностей", — заявили солдаты ВС РФ.

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своём Telegram-канале данное видео и отметил, что в этом и заключается главное отличие российских солдат от боевиков ВСУ: отсутствие неоправданной жестокости по отношению к военнопленным.