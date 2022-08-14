Особенность последнего месяца боёв на Украине — очень существенное сокращение численности потерь российских военных. По крайней мере это заметно на Изюмском фронте, заявил журналист Герман Куликовский.
По его мнению, сказывается здесь, с одной стороны, оперативная пауза, с другой, иной подход к тактике.
Суть её в том, что пехота идёт вперёд только после того, как артиллерия конкретно "перепашет" передний край противника, пояснил публицист.
Он также добавил, что темпы огня артиллерии ВСУ также на порядок сократились. Дают о себе знать потери в личном составе и материальной части.
"Украинская артиллерия хоть и продолжает оставаться грозным противником, но уже не может позволить себе такую массу залпа, как ещё пару месяцев назад", — заключил Куликовский в своём Telegram-канале.
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