Куликовский: изменение тактики ВС РФ существенно снизило потери личного состава

Особенность последнего месяца боёв на Украине — очень существенное сокращение численности потерь российских военных. По крайней мере это заметно на Изюмском фронте, заявил журналист Герман Куликовский.

По его мнению, сказывается здесь, с одной стороны, оперативная пауза, с другой, иной подход к тактике.

Суть её в том, что пехота идёт вперёд только после того, как артиллерия конкретно "перепашет" передний край противника, пояснил публицист.

Он также добавил, что темпы огня артиллерии ВСУ также на порядок сократились. Дают о себе знать потери в личном составе и материальной части.

"Украинская артиллерия хоть и продолжает оставаться грозным противником, но уже не может позволить себе такую массу залпа, как ещё пару месяцев назад", — заключил Куликовский в своём Telegram-канале.