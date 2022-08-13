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МВД Украины: Россия перебрасывает десантные войска в Херсонскую область

Силовые структуры

Российские войска могут перейти в контрнаступление с целью взять под контроль всю территорию Херсонской области до проведения референдума, который ожидается в сентябре. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире телемарафона.

МВД Украины: Россия перебрасывает десантные войска в Херсонскую область

По его словам, в ближайшее время юг будет самым горячим регионом на фронте. Смирнов заявил, что Россия перебросила сюда 90% своих десантно-штурмовых войск, поскольку боится утратить завоеванные позиции.

Советник считает, что ситуация может быть двусторонней: либо союзные войска пойдут в оборону, либо постараются предпринять определенные контрнаступательные действия по некоторым направлениям, так как многие переброшенные на юг страны части предназначены для наступления, а не для обороны.

Однако общее положение, по мнению советника, не так плохо. Смирнов заявил, что ВСУ берут армию РФ в "оперативное окружение", так как у российских военных нет нормальной логистической цепочки с Левобережьем.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Германович Артамонов
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